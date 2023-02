Twee miljoen euro nodig om Veilig Thuis en Meldpunt Crisiszorg overeind te houden

Veertien gemeenten in West-Brabant werken samen onder de noemer ‘Geweld In Afhankelijkheidsrelaties’, daar vallen onder andere Veilig Thuis en Meldpunt Crisiszorg onder. In december vorig jaar schreef BN DeStem al dat Veilig Thuis achterliep met het behandelen van meldingen.

De urgente zaken nemen ze meteen in behandeling, Veilig Thuis gaat bijvoorbeeld op huisbezoek en onderneemt actie als de situatie onveilig is. Een niet-urgente melding gaat op de stapel. De wachttijd daarvoor was eind 2021 een half jaar, in december vorig jaar was dat nog twee maanden.

Buffer weg

Om de achterstand weg te werken, zette Veilig Thuis een extern bureau in. Dat kostte 800.000 euro en daardoor slonk de financiële buffer van de organisatie tot een kleine ton. Extra financiële steun van de veertien West-Brabantse gemeenten is nodig.

Er zijn meer redenen dat er geld bij moet. Meldpunt Crisiszorg krijgt meer meldingen van de politie over verward of onbegrepen gedrag. Het aantal meldingen kan in West-Brabant oplopen tot acht- tot negenduizend. Het meldpunt moet deze verwerken. Daarnaast zijn bij de organisaties de loonkosten gestegen.

Dit jaar hebben de organisaties een half miljoen euro meer nodig. Dat wordt betaald door de gemeenten die samenwerken. In 2024 gaat het om 1,5 miljoen euro. Voor bijvoorbeeld Zundert komt dit neer op 16.000 euro dit jaar en 49.000 euro volgend jaar. Voor Meldpunt Crisiszorg betaalt de gemeente Zundert los daarvan nog 5000 euro mee. Ook na 2024 verwachten de gemeentes meer kwijt te zijn aan Veilig Thuis en Meldpunt Crisiszorg.