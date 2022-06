Twee verdachten van Osse moordzaak komen op vrije voeten

De politie nam later ook twee auto's in beslag die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij: eentje in Enschede en eentje in Oss. Wat de rol van de twee verdachten (23 en 26 jaar oud) is, is niet duidelijk. Op 20 juli zouden ze voor het eerst moeten verschijnen in de rechtbank, maar nu hun voorarrest is beëindigd, gaat de zitting niet meer door.