Twee vrachtwagens botsen op elkaar op A58: rijstrook dicht richting Breda.

Jonge oorlogs­vluch­te­lin­gen iets langer in Cuijk, daarna naar opvang in andere gemeente

CUIJK - Ze hadden eigenlijk 1 maart al weg gemoeten uit hotel Van der Valk in Cuijk, omdat Land van Cuijk geen geschikte locatie kon vinden voor opvang voor langere tijd. Maar de ongeveer vijftig minderjarige vluchtelingen mogen er nog even blijven, totdat een alternatieve opvanglocatie in een andere gemeente klaar is.