Twee vrouwen en vier mannen willen graag de nieuwe burgemeester van Land van Cuijk worden

video Karin Slaughter houdt signeerses­sie in Veldhoven: 'Ik doe het om de boekwin­kels te helpen’

De Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter was vrijdag in Veldhoven voor een signeersessie. Fans konden haar nieuwste boek ‘Gewetenloos’ in huis halen en natuurlijk een handtekening scoren van de zogenoemde ‘queen of crime’.

17 juni