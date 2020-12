Twee weken alleen in de slaapkamer: heel zwaar

,,Het was een heel raar moment. Ik zat aan de eettafel in de woonkamer en toen werd ik gebeld dat ik positief getest was. ‘Nou doei’ zei ik tegen mijn vriend, ‘ik ga naar boven’. En toen ben ik in quarantaine gegaan, in de slaapkamer. Ik wilde echt niet het risico nemen dat mijn vriend ziek zou worden, dus ik bleef de hele dag in de slaapkamer, en hij sliep in de logeerkamer. Als ik wat nodig had, belde ik hem, dan zette hij het voor de deur. Ik ging douchen als hij klaar was, en dan maakte ik de badkamer daarna schoon met chloor. En we facetimeden, elke aan de andere kant van de slaapkamerdeur. Het was echt heel raar.