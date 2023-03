Twee weken de tijd voor afbreken crisisnoodopvang en inzaaien festivalterrein op landgoed Velder

BBB houdt huis in Baar­le-Nas­sau: 38,9 procent van de stemmen

Liefst 38,9 procent van de stemmen in Baarle-Nassau is naar de oppermachtige BoerBurgerBeweging gegaan. Bovendien valt het enorm hoge opkomstpercentage op: liefst 61,7 procent, ruim tien procent meer dan in 2019.