Twee West-Brabantse drugslabs op vijf kilometer van elkaar ontdekt binnen één dag: ‘We gaan uit van een verband’

Horeca­bloed stuwde Harry van Onna tot zijn dood voort: ‘Hij was altijd in de weer’

OSS - Het iets rustiger aandoen was in 1982 het doel van Harry en Hannie van Onna om naar Oss te verhuizen. Maar de horeca bleef trekken. ,,Harry kon niet stilzitten, was altijd in de weer”, vertelt zijn weduwe. Hij overleed deze week op 68-jarige leeftijd.