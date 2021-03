Twee wielrenners geschept in Loon op Zand als stoet met snelle auto's voorbij rijdt: ‘Ze raceten als gekken’

LOON OP ZAND - Twee wielrenners zijn zondagmiddag geschept door een auto op de Loonsehoek in Loon op Zand. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee bestuurders van de betrokken auto’s, een Amsterdammer (28) en een man uit Utrecht (22), zijn aangehouden. Volgens omstanders reden zij in een stoet met dure en snelle auto's.

Er raakten een 73-jarige man uit Kaatsheuvel en een 60-jarige vrouw uit Sprang-Capelle gewond.

Bij het ongeluk waren twee Golf GTI's betrokken. Vermoedelijk wilde de een de ander inhalen en zagen ze zo de wielrenners over het hoofd. Het voorwiel van een auto ligt eraf en het ongeluk laat een flink spoor na op de weg. De fietsen staan aan de andere kant van het hek in een weiland. De politie en twee ambulances rukten met spoed uit om hulp te verlenen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland.

Racende auto's over smalle weg

Meerdere omstanders laten weten dat ze zondag een colonne met snel rijdende auto's zagen rijden, waarin een aantal bestuurders ook buitenlandse kentekens voerden. Al vanaf Udenhout was goed te horen hoe sommigen met hoge toeren optrokken in het buitengebied. Dit gebeurde zo'n tien minuten voor het ongeval.

Quote Ik moest zelf een stukje de berm in duiken Omstander die ongeluk zag gebeuren in Loon op Zand

Volgens een getuige reden er vijftien tot twintig dure auto's vlak achter elkaar over de weg. ,,Ze reden vreselijk hard over de smalle weg”, zegt een fietsster die aan de andere kant van de weg fietste. Ze zag hoe een witte Golf een de zwarte voorligger probeerde in te halen, waarbij die in een slip terechtkwam. ,,Toen raakte die een van de fietsers.”

Inhaalpoging

Ze zag dat de fietsers niets verkeerd deden, maar dat sommige auto's als ‘gekken’ raceten. De wielrenners werden geraakt door de auto die veel te hard leek te rijden en daarbij een inhaalpoging deed op de smalle weg. ,,Om daar in te gaan halen, terwijl er mensen fietsen, daar is totaal niet over nagedacht.”

Een wandelaar op de Loonsehoek omschrijft wat hij zag: ,,Er reden Golfjes, Mercedessen en andere dure auto's op de weg waar mensen fietsten en wandelen.” In die auto's zaten vooral veel jonge mannen, zo kon hij zien toen ze langs hem reden. ,,Een van hen haalde een voorligger in terwijl ik al veel te dichtbij was, waardoor ik de berm in moest om een aanrijding te voorkomen. Wat mij betreft komen ze nooit terug de weg op.”

Onderzoek

Wat de reden was voor de optocht van auto's is vooralsnog onbekend. De politie hoopt dat getuigen zich melden en doet onderzoek naar hun verklaringen. Tot nu toe hebben meerdere mensen verklaard dat er bijzondere auto's in de stoet reden, waaronder ook een Lamborghini, zo laat de politie weten.

De slachtoffers waren nog aanspreekbaar en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Volledig scherm Wielrenner en mtb'er geschept door auto in Loon op Zand. © FPMB ERIK HAVERHALS

Volledig scherm Wielrenner en mtb'er geschept door auto in Loon op Zand. © FPMB ERIK HAVERHALS

Volledig scherm Wielrenner en mtb'er geschept door auto in Loon op Zand. © FPMB ERIK HAVERHALS

Volledig scherm Wielrenners geschept door auto in Loon op Zand. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Wielrenners geschept door auto in Loon op Zand. © FPMB / Erik Haverhals