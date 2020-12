Tweede coronagolf duurt tot februari vrezen onafhankelijke experts: ‘Versoepelen zeer onverantwoord’

Nieuwsover­zicht | 20 jaar cel en tbs voor lugubere brandmoord - Leegstand in winkelcen­tra neemt door corona flink toe

4 december De rechtbank in Breda heeft Janie H. vrijdagmorgen veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs, voor de gruwelijke moord op de Bredase autohandelaar Ger van Zundert. En in 2022 zal de leegstand van winkels door corona met 40 procent toenemen, zo voorspelt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Verder zet de politie in Woensdrecht een modern middel in, in de hoop de dader van de vuurwerkaanslag op de woning van de burgemeester snel op te sporen.