Tweede Kamer: ‘Kabinet moet groter deel extra kosten Maaslijn voor rekening nemen’

In Herinnering Peter van Kemenade (1938-2022) zette zich in voor alles en iedereen in ‘zijn’ Heeze

HEEZE - Voor wie Heeze kent is Peter van Kemenade (1938-2022) bepaald geen onbekende. Hij zette zich met hart en ziel in voor de ‘Parel van Brabant’. Er gebeurde vrijwel niets in Heeze waar hij geen bemoeienis mee had.

27 november