Tweede Kamer: Onderzoek hoe uitstoot gevaarlijke stoffen door Chemours zo snel mogelijk naar nul kan

Aantal doorrij­ders na botsingen stijgt in Brabant

Elke dag rijden minstens 32 bestuurders in Brabant door na een botsing, blijkt uit aangiftecijfers van de politie. In Eindhoven werd in 2022 de meeste aangiftes gedaan van bestuurders die doorrijden na een botsing; het gaat daarbij om een aanrijding tot aan het omverrijden van een schutting. In Tilburg en Breda waren dat er net iets minder. In heel de provincie steeg in een jaar het aantal processen-verbaal voor doorrijden met 7,5 procent.