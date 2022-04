Tweede Kamerlid Raymond Knops helpt met Gennepse coalitie smeden

In deze gemeenten in de regio wordt vaak ingebroken, of juist niet: grootste kans in Helmond

Bijna een kwart minder mensen werd in 2021 verdacht van het plegen van een woninginbraak in Nederland, vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit gegevens die CBS maandag presenteert. Inbraakcijfers van het statistiekbureau laten zien dat in Helmond gemiddeld vaker wordt ingebroken (4,9 keer per duizend huishoudens) dan in andere gemeenten in Zuidoost-Brabant.

4 april