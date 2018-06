Tweede liquidatie in korte tijd schokt Osse kampwereldje

OSS - De Hoogheuvelstraat in Oss is de hele maandag van weerszijden afgesloten met linten en hekken. Mocht het niet duidelijk zijn dat de straat deze dag niet toegankelijk is, dan attenderen postende agenten passanten daarop. Bij het kampje aan deze straat stierf in de nacht van zondag op maandag Peter Netten , neef van de eerder doodgeschoten Henk Baum .

Wie een tiental meters naar opzij loopt ziet hoe mannen en vrouwen in witte overalls binnen het afgezette deel in de weer zijn met camera's en andere materialen. Het forensisch onderzoek concentreert zich rond een zwarte Audi die daar geparkeerd staat. Kalm maar gestaag worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Gespannen sfeer

Dat was een paar uur eerder wel anders. Het nieuws van de schietpartij verspreidt zich als een lopend vuurtje onder familie en bekenden van het slachtoffer, de 30-jarige Peter Netten. De Hoogheuvelstraat stroomt vol met auto's en mensen. Er hangt een gespannen sfeer, merken hulpverleners. De politie trommelt snel extra agenten op. In het hart van alle drukte wordt vergeefs gepoogd om het leven van het slachtoffer te redden. Familieleden en naaste vrienden zijn er live getuige van hoe Peter Netten op straat het leven laat.



De dood van Netten trekt diepe sporen in het Osse kampwereldje, wordt daarna duidelijk. De vader van een 5-jarige dochter en aanstaande vader van een tweede kind was geen grote crimineel, zo stelt een vriend van de familie. Hij beschrijft het slachtoffer als een joviale, hardwerkende jongen. Iemand die altijd in is voor een lolletje en iemand die voor zover bekend geen vijanden had.

Dat de 30-jarige Ossenaar in maart nog veroordeeld was voor hennephandel, wordt afgedaan als een incident. Deze zaak werd vooral bekend vanwege de leeftijd van de eigenaresse van de ruimte waarin 48,7 kilo natte hennep werd aangetroffen bij een inval. De 70-jarige bewoonster van de bijbehorende woonwagen kreeg in de media de titel 'hennep-oma'. Peter Netten was haar kleinzoon.

Volledig scherm © BD

Autosloperijen naast elkaar

Netten was ook neef van de in maart geliquideerde Henk Baum. Zijn vader heeft een autosloperij naast die van Baum op het Osse bedrijventerrein. Een verband tussen de twee schietpartijen zien ingewijden vooralsnog niet. Het lijkt er sterk op dat Netten in de fatale nacht een bezoek had gebracht of wou brengen aan het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat. De gemeente ziet dit kampje het liefst verdwijnen, omdat het relatief afgelegen ligt, waardoor het als vrijplaats wordt gebruikt.

De politie trof er al eens een ondergrondse hennepkwekerij aan en de gemeente moet om de haverklap gedumpte rotzooi in de omgeving opruimen. Buren spreken van een kat-en-muis-spel dat al jaren duurt. Een hardnekkig gerucht wil dat Philips, dat tot 2010 overbuurman was van het kampje, aan de zijde van de Hoogheuvelstraat kogelvrij glas liet plaatsen.

Omwonenden hebben overigens helemaal niks meegekregen van de schietpartij en zelfs niet van de toestanden die daar 's nachts uit voortvloeiden. Eén stel herinnert zich alleen een auto die met piepende banden wegreed rond het tijdstip van de moord. Allemaal tonen ze zich stomverbaasd als ze de volgende dag horen wat er is gebeurd. ,,We hebben al van alles meegemaakt met dat kampje, maar zoiets schokkends tot op heden niet."