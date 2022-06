Tweede pinksterdag is de dag van het kasteel; deze Brabantse kastelen kun je bezoeken

Tweede pinksterdag is de dag van het kasteel. Door het hele land openen kastelen hun poorten voor publiek om de geschiedenis weer een stukje dichterbij te brengen. Dit jaar doen tien Brabantse kastelen mee aan het evenement. De kastelen in dit artikel zijn allemaal deelnemers van deze speciale dag, en zijn op maandag 6 juni te bezichtigen.

Kastelen verschillen veel van elkaar. De ene heeft verdedigingswerken en een kapelletje, de andere lijkt meer op een ouderwetse villa. De Van Dale noemt een kasteel een ‘versterkt gebouw; burcht, slot’ of een ‘groot en prachtig huis’. En dat terwijl kastelen misschien wel hét symbool zijn van de middeleeuwen, een periode in de geschiedenis van ruim 1.000 jaar.

Lodewijk XIV

Net zoals de uiterlijke kenmerken van kastelen niet hetzelfde zijn, verschillen ze ook allemaal in grootte. Een van de grootste, nog bestaande, kastelen in Brabant is Kasteel Heeswijk. Dit kasteel bestaat al zo’n duizend jaar. Het heeft gediend als centrum voor de macht van de heren van Heeswijk-Dinther en is aantrekkelijk geweest voor aanvallers vanwege de strategische ligging en de rijke bezittingen die het ooit bezat, zo valt te lezen op de website. Tijdens het ‘Rampjaar’ van 1672 heeft koning Lodewijk XIV van Frankrijk een tijd lang dit kasteel bezet.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Kasteel Heeswijk, vlakbij de vaart. © Domien van der Meijden

Een veel kleiner, maar zeker niet minder kasteel is De Blauwe Camer in Oosterhout. Dit kasteel werd rond 1400 gebouwd. Sinds 1647 woont onafgebroken de kloostergemeenschap Sint Catharinadal in het kasteel. Vroeger waren zij volledig afgesloten van de buitenwereld. Zelfs familiebezoek moest vanachter tralies en zonder direct contact. De gemeenschap heeft tijdens de reformatie bescherming gekregen van de familie Van Oranje-Nassau. Om die redenen kan de kloostergemeenschap nu al bijna 800 jaar bestaan.

Ruïnes

Aan de ene kant zijn ruïnes vervallen glorie, aan de andere kant laat het zien dat de tijd niet alle wonden heelt. Al kunnen ruïnes zeker wel mooi en indrukwekkend zijn. Neem bijvoorbeeld de ruïne van Groot Kasteel Deurne. De muurwerken staan er nog wel, al zijn ze erg beschadigd door de tijd. Het kasteel stamt af uit de veertiende eeuw en werd gebouwd in opdracht Gevard van Doerne. Uiteindelijk is het kasteel in 1944 vervallen tot ruïne omdat een aantal SS-soldaten zich had verscholen in het pand. De geallieerden konden bij een aanval niet voorkomen dat zij het kasteel kapot schoten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het Groot Kasteel in Deurne. © ED

Nog een mooie ruïne is de ruïne van Kasteel Asten. De eerste vermeldingen van dit kasteel komen uit 1399. Het kasteel is sinds die tijd geleidelijk aan vervallen tot ruïne. Rond 1930 is nog geprobeerd om het kasteel in oude staat te herstellen. Echter is ook dit kasteel verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog en is nooit meer volledig hersteld.

Niet terug te vinden

Dan zijn er nog plekken waar ooit een kasteel heeft gestaan. Zo'n beetje iedere plaats in Brabant heeft ooit een eigen kasteel gehad. Om verschillende redenen zijn die kastelen in de tijd verloren gegaan. Door oorlog, natuurrampen of simpelweg omdat de heren en vrouwen verhuisden wanneer zij interesse in omliggende gebieden waren verloren. Zo nu en dan worden restanten opgegraven en is de aanwezigheid van een kasteel weer even voelbaar.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.