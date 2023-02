Tweedehandskleding en een bodempje leggen: met deze tips bespaar je tijdens carnaval

Bezuinigen op het feest van het jaar. Veel Brabanders zullen er niet om staan te springen. Maar met deze praktische tips is het toch het overwegen waard, zonder al te veel in te boeten op de feestvreugde tijdens carnaval.

Een tweedehands kostuum

• Bezuinigen kan zeker op je kostuum. Miranda den Haan van Carnaval Bazaar in Roosendaal kan dit als geen ander beamen. Haar winkel heeft zowel nieuwe als gebruikte kostuums. ,,Het kan de helft schelen en soms meer.”

Den Haan heeft een eigen sorteerruimte in Oud Gastel. Per kilo koopt ze afgedankte kleding in waar ze vervolgens de beste exemplaren van bewaart. ,,Neem bijvoorbeeld de bekende pakken van Opposuits. Die zijn nieuw 75 euro, bij mij tweedehands 40 euro. Of alleen het jasje voor 25 euro.”

De zaak aan de Gastelseweg in Roosendaal heeft rekken vol nieuwe en gebruikte kleding. Den Haan maakt veel mensen blij met de goedkope alternatieven. ,,Dat hoor je wel, ja. Bijvoorbeeld moeders die wat voor hun kinderen halen. Die willen het jaar erop toch weer iets anders."

Zelf naaien

• Je zou zeggen dat je ook flink kunt besparen als je zelf een kostuum in elkaar naait. Maar volgens Sylvia van den Boogaard is dat niet de insteek van mensen die graag zelf kleren maken. Zij heeft een eigen naaischool in Den Hout. ,,Mensen die zelf een carnavalskostuum naaien pakken graag flink uit. Het is dan zeker niet goedkoper, wél veel duurzamer. Je kunt hem jarenlang dragen.”

Quote Pakken van Opposuits zijn nieuw 75 euro, bij mij tweede­hands 40 euro Miranda den Haan, Carnaval Bazaar Roosendaal

Volgens de lerares kan het wel voordelig zijn als je voor een grote groep stof inkoopt en zelf de jassen in elkaar naait. Van den Boogaard benadrukt dat haar leerlingen niet naaien om geld te besparen. ,,Het naaien van een kostuum is bijna een kunstproject en heel veel werk. Je doet het vooral omdat het leuk is.”

Voor wie toch een eenvoudige outfit zelf in elkaar wil naaien, zijn online gemakkelijk patronen te vinden voor carnavalskostuums.

• Een van de voordelen van een goede carnavalsjas volgens Van den Boogaard is dat je hem ook eens uit kunt lenen. En dat is een uitstekende bespaartip in het algemeen. Dus heb je vrienden of vriendinnen met ongeveer dezelfde maat? Wissel eens wat uit!

Leg een bodempje

• Het klinkt allemaal logisch, maar het kan zeker geld schelen. Eet eerst goed thuis voordat je op pad gaat om carnaval te vieren. Als je goed hebt gegeten, hoef je niet meteen munten uit te geven voor een snack.

Ditzelfde geldt voor drinken, al moet er uiteraard voorzichtig gedaan worden met indrinken. Maar alvast een paar biertjes thuis drinken kan euro’s schelen. Zelf blikken bier kopen scheelt natuurlijk ook een slok op een borrel, alleen is dit niet overal mogelijk. De gemeente bepaalt op welke plekken op straat mag worden gedronken en communiceert dit doorgaans op de eigen website.

• Daarnaast kun je op tijd beginnen met de voorbereidingen voor het eten tijdens carnaval. Koop je stamppotaardappelen en soep op het moment dat het in de aanbieding is bij de supermarkt. Wellicht zijn ook de worstenbroodjes ergens afgeprijsd!

Voor wie thuis een carnavalsfeestje geeft: in Nederland is het niet meer toegestaan om bier te verkopen met hoge kortingen. Een bezoekje aan het buitenland kan dan wellicht voordelig zijn. Bijvoorbeeld aan een grote Duitse winkel. Hier zijn de accijnzen ook lager dan in ons land.

• Flink carnaval vieren heeft dit jaar wel een nieuw voordeel: wie veel de deur uit is om te feesten, kan thuis de verwarming uit laten. Met de huidige energiecrisis kan dat ook zomaar een paar euro’s schelen.

Zelf afrekenen

• Direct besparend hoeft het niet te zijn, maar je behoudt wel het overzicht als je zelf je drankjes haalt en afrekent. Zo zorg je er in ieder geval voor dat jouw rondje niet toevallig wat groter is op een ongelukkig moment. Of je moet ervoor zorgen dat als allerlaatste aan de beurt bent, maar dat zal een onpopulaire tactiek zijn bij je vrienden.

• Tot slot kan ook het doortrekken van Dry January voordelig zijn voor de portemonnee, alleen zal dit misschien vloeken met je tradities.