Tweet Baudet is voor VVD geen breekpunt in eventuele formatie Brabantse coalitie met FvD

De VVD besloot na een fractievergadering uiteindelijk beide varianten te willen onderzoeken. De partij gaat de komende dagen zowel met FvD en CDA als met SP, D66, GroenLinks en PvdA een verkennend gesprek voeren. ,,Dat past de verantwoordelijkheid die we nu moeten nemen”, vindt VVD-leider Christophe van der Maat. ,,Op basis van het rapport over de politieke situatie was het misschien logisch geweest als we meteen voor een coalitie met CDA en Forum gingen. Want inderdaad, we hebben zelf aangegeven een variant met de SP niet te zien zitten. Maar ik lees ook in het verslag dat de SP graag het gesprek aan gaat om ons comfort te geven. Dan ga ik graag het gesprek aan wat ze daarmee bedoelen.”