Twijfel over woonwagenplaatsen bij vereniging Sinti, Roma en woonwagenbewoners Nederland

Sabina Achterbergh van die vereniging: ,,Maar als je ziet dat er in anderhalf jaar tijd precies 61 standplaatsen bij gaan komen, terwijl er nog tenminste 827 mensen op de wachtlijsten staan, dan lijkt dat maar een druppel op een gloeiende plaat." Uit onderzoek van Spot On Stories in samenwerking met het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad en BN DeStem bleek afgelopen zaterdag dat de Brabantse woonwagencultuur aan een opmars begint. In een deel van de Brabantse gemeenten wordt dit jaar en volgend jaar al begonnen met het faciliteren van meer woonwagens. En veel andere gemeenten zijn begonnen met het aanpassen van het beleid.

Maar bij de Vereniging Sinti, Roma en woonwagenbewoners Nederland juichen ze niet te vroeg. Achterbergh: ,,Er zijn vele honderden Brabantse woonwagenbewoners die al zo lang uitzichtloos op een standplaats wachten. Daar zijn we niet blij mee. Natuurlijk is het mooi dat er na twintig jaar eindelijk iets gebeurt, maar voor ons is het nu 'eerst zien, dan geloven'."

Beleid aanpassen

Het lastige is alleen dat het tekort aan standplaatsen op willen lossen en dit daadwerkelijk voor elkaar krijgen twee verschillende dingen zijn. Gemeenten moeten hun beleid aanpassen, ze moeten een behoefte-inventarisatie uitvoeren, een geschikte locatie vinden en belangen van omwonenden en bedrijven in kaart brengen. Vaak moet ook het bestemmingsplan gewijzigd worden en dat alles samen kan een hoop tijd kosten.

Minister Kajsa Ollongren, die gemeenten een jaar geleden middels een beleidskader opdroeg om aan de slag te gaan met het tekort aan standplaatsen voor woonwagenbewoners, snapt dat veel gemeenten tijd nodig hebben. ,,Over enkele jaren komt er een nieuwe inventarisatie van het aantal standplaatsen," zegt Ollongren. ,,Dan is er iets te zeggen over de geboekte voortgang bij het wegwerken van de tekorten. Ik heb er vertrouwen in dat de meeste gemeenten actief op zoek gaan naar oplossingen."

Gemeenten verantwoordelijk

De minister benadrukt wel dat gemeenten hier zelf voor verantwoordelijk zijn. En ook de provincie Noord-Brabant ziet voor zichzelf geen controlerende rol weggelegd. Ollongren: ,,Het beleidskader geeft weer waaraan het beleid van gemeenten moet voldoen. En in individuele gevallen worden kan dit bij de rechter worden getoetst."