Twijfels over plaatsen kunstwerk met bladgoud in de natuur

Recyclebe­drijf is weer open na brand in Dongen, algemeen directeur Joyce (36): ‘Het was onwerke­lijk’

DONGEN - Het was een heftig weekend voor recyclebedrijf Van den Noort in Dongen waar zaterdag een grote brand woedde. De rook was tot in de wijde omgeving te zien en twee hallen werden door de brand verwoest. Voor algemeen directeur Joyce van den Noort (36) was het onwerkelijk. „Ik hoorde van een brand op het industrieterrein en dacht: als het maar niet bij ons is. Dat was het dus wel.”

6:31