Twins moet ‘Twins 2.0' worden dit seizoen: ‘Ik ga schoffies kweken’

Zussen blazen kabouters nieuw leven in met pad in Son

SON EN BREUGEL - Kabouters. Het zijn mythologische wezens die voorkomen in talloze sprookjes en volksverhalen, een enkeling beweert zelfs dat ze echt bestaan. In het bos bij Zonhove in Son komen ze sinds kort tot leven. Daar is namelijk een heus kabouterpad gerealiseerd.