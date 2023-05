Uitbehandelde Peter gaat voor speciaal afscheid: ‘Nu kan ik iedereen nog aankijken, straks niet meer’

Een toren vol bomen en een duin over de snelweg: het Brabantse landschap wordt een attractie

TILBURG – Vergeet hoe Brabant eruitziet. Want door de strijd om de schaarse ruimte is dit landschap niet lang meer houdbaar. Denk eens aan huisjes onder de heide of aan een toren vol bomen. De beroemde Schijndelse architect Winy Maas wil ons wakker schudden: onze leefwereld moet groener en duurzamer. En dat kan.