Uitblinkende RKC-doelman Vaessen: ‘In de tweede helft zetten we PSV gewoon met de rug tegen de muur’

,,Daar sta ik voor hè", is de nuchtere reactie van Vaessen na afloop. ,,Maar wel lekker dat je je team in de wedstrijd kan houden. Ik baal vooral van de nederlaag, denk dat er meer in had gezeten. In de tweede helft zetten we PSV gewoon met de rug tegen de muur.”

Net als tegen Fortuna Sittard en Heerenveen draaide RKC de wedstrijd na rust om en ging het op jacht naar de gelijkmaker. Tegen PSV viel die niet. ,,We wilden hoog drukzetten, maar PSV is gewoon een topploeg. In de eerste helft voetbalden zij er goed doorheen, in de tweede helft hebben we het anders aangepakt. Waar je in die andere wedstrijden een goal maakt en terug in de wedstrijd komt, bleef dat doelpunt nu uit. Helaas.”

Vrije trap Van Aanholt

Naast wat goede reddingen op hoge ballen, sprong de save op de vrije trap van Patrick van Aanholt en de daaropvolgende rebound van Fabio Silva er wel uit. ,,In die vrije trap zat een aardige zwabber, ik probeerde hem goed te verwerken, maar verwerkte hem iets naar het midden. Gelukkig pakte ik die tweede bal nog. Maar ik koop er niks voor.”

De focus zal bij RKC snel op volgende week gaan, als de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staat. ,,Dan kunnen we ons officieel veilig spelen", zegt Vaessen. Of dat nog echt een ding is, ondanks dat RKC achtste staat? ,,Je moet 34 of 35 punten hebben, zo lang je die nog niet hebt, ben je er nog niet. Als we die wel hebben, kunnen we omhoog gaan kijken, eventueel richting die play-offs om Europees voetbal. Maar daar praten we nu nog niet over.”

Volledig scherm Etienne Vaessen plukt weer eens een bal uit de lucht tegen PSV. © Pro Shots / Marcel van Dorst