Uiteenlopende reacties op plan voor nieuw onderwijssysteem

Arn Bressers, rector-bestuurder van het Commanderij College in Gemert, spreekt van een voorstel dat in de basis goed is. ,,Dat blijkt ook uit eigen onderzoek dat we samen met het basisonderwijs in de regio hebben gedaan. Wij zien dat een vroege selectie voor veel kinderen niet goed is." Het Commanderij is op de locatie Beek en Donk een traject aan het opzetten waarin de keuze uitgesteld wordt. ,,Wij zitten ook erg vooraan. In Duitsland kiezen ze op hun veertiende, in Spanje op hun vijftiende."



Zijn collega bij het Pius X-College in Bladel, Maarten de Veth, denkt daar anders over. ,,Een kind dat al vroeg weet dat hij metselaar wil worden, moet je niet de eerste drie jaar algemene vakken laten volgen. Daar doe je hem echt geen plezier mee."