Uitgediepte rivier Nieuwe Mark krijgt steun van onderwaterbeton

Wonderen bestaan nog, als je er maar voor betaalt

Een carnavalsmis in de eigen dorpskerk lijkt er dit jaar niet van te komen. Tenminste, niet in Grave, Escharen en Velp. De parochie wil geld zien voor de huur van de kerk. Te veel, vinden de verenigingen. Ook het alternatief: één mis in de kerk van Grave, valt niet in de smaak.

14:33