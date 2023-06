Uitvinder Rainboow gaat in beroep: ‘Ik voel me gepiepeld’

Middeleeuw­se waterput uit de kerk in Oerle nu te bewonderen in het dorpshuis

VELDHOVEN - Zesentwintig jaar lang was de St. Jan de Doperkerk in Oerle de thuisbasis voor een historische ras-Oerlese boomstamput. Nu die kerk zijn deuren heeft gesloten is het middeleeuwse relict verhuisd naar dorpshuis D’Ouw School.