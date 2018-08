Uitwedstrijd in Kiev eindigt in drama voor Brabantse Ajax-fan Kevin: 'We zaten in de val'

Toch zong al vrij snel rond dat hooligans van de thuisploeg in het centrum van Kiev op zoek waren naar Ajacieden. Die werden op hun beurt door Ajax opgeroepen zich te verzamelen bij het Palats Ukraina, waar politiebegeleiding naar het stadion klaar zou staan.



"Daar stonden drie agenten bij één politieauto, terwijl om verschillende hoeken Dinamo-fans stonden te wachten. We zaten echt in de val."



Flinke trappen

Van Dalen trok een sprint de straat over, maar zegt eenmaal aan de overkant te zijn gegrepen door een aantal Oekraïners.



"Toen ben ik neergeschopt en heb ik een paar flinke trappen tegen mijn hoofd gekregen."



De Ajaxsupporter is gedurende de hele rel bij bewustzijn gebleven en kon zelf overeind komen, maar kreeg snel een nieuwe rotschop en belandde opnieuw op straat.



Bezoek

Hij heeft zich door een vriend laten vertellen dat het nota bene twee onbekende Oekraïners waren die hem een ambulance in hielpen. Sindsdien ligt hij in een 'dramatisch ziekenhuis', zoals hij het zelf omschrijft, in Kiev. "De stopcontacten steken uit de muur en het is vies."



Hij heeft alleen via via iets van Ajax vernomen. Wel kreeg hij het wedstrijdshirt van De Ligt. De aanvoerder had langs willen komen, maar moest op tijd zijn vlucht terug naar Nederland halen. Een vriend van Van Dalen die ook te grazen werd genomen in Kiev, ontving het shirt van Klaas-Jan Huntelaar.



"De selectie heeft zich aan een reisschema te houden. Dat begrijp ik. Maar de organisatie rondom deze wedstrijd is echt slecht gegaan vanuit de club."



De trip naar Kiev was niet de eerste in Europa die Van Dalen ondernam. Hij was in 2015 ook bij de uitwedstrijd tegen Legia Warschau, toen Ajacieden zelfs werd afgeraden überhaupt af te reizen. "Toen waren er pendelbussen geregeld en ik weet niet hoeveel politiebegeleiding. Nu was er niets."



Klein groepje

De seizoenkaarthouder erkent dat ook een deel van de Ajax-aanhang zich wel eens van geweld bedient. Een zogeheten 'hit-and-run' als waar hij dinsdag in belandde, is ook wel eens in Amsterdam uitgevoerd. Maar hij is daar nooit bij, zweert hij. "Ik loop weg van zulke dingen. Dat is maar een klein groepje."



De Oekraïense artsen hebben hem inmiddels toestemming gegeven terug naar Nederland te vliegen. Als zijn verzekeringsmaatschappij toestemming geeft, gaat Van Dalen woensdagavond nog naar huis.