ULO Sint Jan in Oss is er niet zonder slag of stoot gekomen, nu wacht het gebouw na brand op herbouw

Dodelijk slachtof­fer ongeval op boerenerf is 32-jarige man uit Schijndel

SCHIJNDEL - Het dodelijke slachtoffer van een ongeval op een boerenerf in Schijndel is een 32-jarige man uit dat dorp. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Omdat het gaat om een arbeidsongeval doet de Arbeidsinspectie volgens een woordvoerder verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.