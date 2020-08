Undercover-ster Ferry Bouman prijkt met boodschap op prikbord van supermarkt: ‘Wie is dit stelletje? Bel me svp’

RECONSTRUCTIE Waarom Johan van Laarhoven, óndanks het OM, toch uit de cel mocht

29 augustus TILBURG - Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen half jaar drie keer geprobeerd te voorkomen dat Johan van Laarhoven toch eerder dan in augustus 2021 kon worden vrijgelaten uit de gevangenis in Vught. Het ministerie van Justitie en Veiligheid schoof de bezwaren van het OM uiteindelijk aan de kant. Met als gevolg dat de 59-jarige Tilburger vrijdagmorgen in alle vroegte de gevangenis in Vught kon verlaten en bij zijn broer Frans in de auto kon stappen.