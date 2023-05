Unitas’30 moet all in gaan voor nog een jaar vierde divisie: ‘Alle hens aan dek’

Jongen moet zijn pas gehaalde rijbewijs inleveren bij snelheids­con­tro­le in Schijndel: 64 km te hard

SCHIJNDEL - Bij snelheidscontroles op de Wijbosscheweg en de Europalaan in Schijndel zijn vrijdagmiddag 92 bekeuringen uitgedeeld. Een jongen die anderhalve week geleden zijn rijbewijs had gehaald, reed daar 94 kilometer per uur, waar maximaal 30 is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.