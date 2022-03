Uren in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk: ‘Heb speciaal de wekker gezet’

Nieuwsover­zicht | Oekraïense vluchtelin­gen krijgen hulp van heel Brabant - PSV en Ajax nog altijd nek aan nek in titel­strijd

Het lijkt wel of heel Nederland hulpverlener is geworden. De inzamelingsacties voor Oekraïne zijn bijna niet meer te tellen. Er wordt zelfs opgeroepen om te stoppen met al die goedbedoelde acties. Verder kun je zwemmen in het plastic voor het goede doel in Roosendaal, raakte een jongeman gewond bij een ongeval op de A59 bij Rosmalen en pakte PSV drie punten. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

6 maart