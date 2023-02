‘Ut wâr mar stil’: Optocht Bokkendonk als vanouds

Loopgroepen, apartelingen en enkele prachtige praalwagens, de variatie was als vanouds, de sfeer aan de straatkant evenzeer. Wat de praalwagens aangaat was de schoonheid van Tèd Zat’s wagen absoluut grandioos te noemen. De twee jaren in slaapstand hadden ook de Dors(t)vlegels geïnspireerd. ‘Wa wâr ut stil’ heette hun wagen. Er zaten er nogal wat bewegende delen in hun rijtuig. Ook de Boomstempkes haakten in op de onderbreking met een fraaie wagen, ‘Bokkendonk brand(weer) los’.