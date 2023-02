Uur vertraging op A59 richting Den Bosch door ongeval met meerdere auto’s

Dit moet je weten om een juiste match te vinden: 'Verreweg de meeste relaties ontstaan tegenwoor­dig online’

TILBURG - Dr. Tila Pronk, onderzoeker en universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University, is expert in de liefde. Hoe vergroot je je succes op Tinder? Waarom gaan mensen vreemd? En wat is het geheim van een succesvolle en langdurige relatie? Negen keer: wat je wilt weten over online daten, vreemdgaan en langdurige relaties.