Vader (44) en drie kinderen uit Haps gewond bij ongeluk; 16-jarige zwaargewond

Factcheck Stikstof­ver­lam­ming? Schrap wat natuurge­bie­den van de lijst!

Er zit te veel stikstof in de beschermde Nederlandse natuur. We mogen dus minder stikstof uitstoten en dat verlamt onze economie. Bouw, landbouw en bedrijvigheid lijden eronder. De Brabantse CDA’er Ronnie Buiks wil daarom fors schrappen in de lijst met Natura 2000-gebieden in zijn provincie. Dat is onmogelijk, blijkt uit onderzoek van het AD en de regionale kranten, Nieuwscheckers en Pointer (NCRV-Pointer).