Vader door autodief 100 meter meegesleurd als hij dronken zoon wil ophalen in Oisterwijk: 'We geloofden onze ogen niet’

OISTERWIJK - Een 51-jarige man is zaterdagnacht in Oisterwijk in een auto met draaiende motor gesprongen en er vervolgens mee vandoor gegaan. De eigenaar van het voertuig zag het gebeuren en klampte zich aan het portier vast om de autodief tegen te houden. Hierdoor werd hij volgens de politie honderd meter meegesleurd. Annemiek Janssens (58) zag alles van dichtbij gebeuren. ,,We geloofden niet wat we zagen.”

Het opmerkelijke incident gebeurde rond half drie ‘s nachts. De auto-eigenaar was naar De Lind in Oisterwijk gereden om zijn zoon en een vriend van hem op te halen. De vriend voelde zich niet zo lekker en zat op een stoel ter hoogte van een restaurant. ,,Die jongen was laveloos en reageerde nergens meer op”, vertelt Janssens, die met haar echtgenoot een avondje uit was geweest in Oisterwijk.

De vriend van de dronkaard belde zijn vader om hem te vragen of hij hen wilde ophalen. ,,Hij parkeerde zijn auto en kwam naar ons toe gelopen om te vragen wat er aan de hand was en wat we voor die jongen konden betekenen. Hij was bang dat hij zijn auto zou onderkotsen en vroeg ons om een emmer”, vertelt Janssens.

Broek afgescheurd

De Oisterwijkse blijft in gesprek met de vader, maar ziet in haar ooghoeken een onbekende man richting zijn auto lopen. ,,En voor ik het wist stapt die gozer in de auto en reed weg. Ik geloofde mijn ogen niet”, zegt ze. ,,De vader reageerde woest en rende achter de autodief aan. Hij klampte zijn handen aan het portier en werd zo door die man meegesleurd. Hij raakte niet gewond, maar zijn broek scheurde wel af.”

De autodief gaf volgens Janssens en andere getuigen vol gas, waarna verschillende fietsers van hun fiets sprongen om een aanrijding te voorkomen. Uiteindelijk koos de dief eieren voor zijn geld en zette het voertuig aan de kant. De vader trok het portier open en werkte de man tegen de grond. Samen met een aantal omstanders heeft hij hem tegengehouden tot de politie arriveerde.