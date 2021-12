Vader en zoon zien hun land opleven zonder omstreden landbouwgif glyfosaat

Aantal positieve coronates­ten in Brabant daalt, zo zit het in jouw gemeente

Het aantal positieve coronatesten in Brabant is de afgelopen week flink gedaald. Landelijk zijn er deze week 116.477 besmetting geconstateerd, dat is een daling van 21% ten opzichte van de week daarvoor. De Brabantse veiligheidsregio's volgen de landelijke tendens.

14 december