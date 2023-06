Vaderdag 2023: de leukste Bredase cadeaus om je vader mee te verwennen

Met video + update Dode gevonden op braaklig­gend terrein in Breda, verborgen in hoog gras: ‘Lag vlak langs openbare weg’

BREDA - De politie heeft dinsdagochtend een overleden persoon aangetroffen in het hoge gras naast de Academiesingel in Breda. Rechercheurs zetten een tent aan de straatkant op en deden onderzoek in beschermende witte pakken.