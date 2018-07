Vakantie echtpaar valt in duigen, auto én caravan uitgebrand op A65: 'Dat was even schrikken!'

DEN BOSCH/VUGHT - Een vakantie van een ouder echtpaar is zondagochtend uitgelopen op een drama. Onderweg naar hun vakantiebestemming vloog hun caravan in brand. Dat gebeurde op de A65 van Den Bosch naar Tilburg.

De auto en caravan stonden in brand bij de spoorwegbrug bij Vught. De brand is ontstaan in de caravan en daarna overgeslagen naar de auto. De weg richting Tilburg was urenlang volledig afgesloten. Het verkeer moest binnendoor langs Vught in de richting van Tilburg.

Wendy Donkers-Jansen reed er vlak met haar auto langs. ,,Wij kwamen van de N65 af en zagen aan de andere kant mensen op de weg lopen. Een stuk verderop zagen wij vlammen bij het linkerwiel van de caravan vandaan komen."

Wendy en haar man wisten de oorzaak meteen. ,,De remmen van de caravan moeten geblokkeerd zijn."

'Was even schrikken'

De inzittenden konden veilig aan de brand ontkomen. Het gaat om een ouder echtpaar die de eerste dag van hun vakantie wilden vieren. Dat liep heel anders. ,,Ze stonden een beetje verloren rond te kijken", zegt Wendy. ,,Wij konden helaas niet stoppen, want we gingen al richting de snelweg. Het was wel even schrikken!"

De auto van het ouder echtpaar is gedeeltelijk uitgebrand, maar mag als verloren worden beschouwd. Van de caravan is helemaal niks meer over.

Omrijden

De brand zorgde voor flinke rookpluimen. Veel mensen uit de omgeving stonden op de spoorwegbrug om naar de brand te kijken.

Het vuur is inmiddels geblust, laat Rijkswaterstaat weten, ,,Maar het reinigen van het wegdek gaat wel wat tijd in beslag nemen."

Van de caravan is niet veel meer over. De achterkant van de auto is uitgebrand.

Brand auto en caravan op de A65.

Grote rookpluimen brand A65.