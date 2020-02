Vakantiegangers in quarantaine moeten vaak zelf opdraaien voor extra kosten

Update + Video's Trein ramt vrachtwa­gen bij Udenhout, rest van de dag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

15:44 UDENHOUT - Bij een spoorwegovergang in Udenhout is woensdagochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Ook de vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Als gevolg van de botsing is er de rest van de dag geen treinverkeer mogelijk tussen Den Bosch en Tilburg. Dit duurt tot 01.30 uur vannacht, meldt de NS.