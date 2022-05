Vakopleiding Techniek gaat verhuizen: eindelijk invulling Homburgterrein in Cuijk

De Vakopleiding Techniek wil er op korte termijn een nieuw pand neerzetten. De gemeente Land van Cuijk staat borg voor een lening van maximaal 7 miljoen euro. De 10.000 vierkante meter grond grond wordt dan verkocht aan de Stichting Vakopleiding Techniek. De totale investering voor de nieuwbouw wordt geschat op tussen de 8,5 en 9,5 miljoen euro.

,,We hopen begin volgend jaar de schop in de grond te kunnen zetten", voorspelt Wim Beeftink, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vakopleiding Techniek in Cuijk.

Vleesfabrikant

In 1949 vestigde de vleesfabrikant Homburg zich aan het spoor in Cuijk. Op het terrein tegenover het station werkten in de jaren zeventig 2100 man. In 1993 ging Homburg failliet en in 2003 ging de fabriek helemaal dicht. Er werd in 2009 nog wel een poging ondernomen om met het Merletcollege op het perceel een Homburgcampus op te zetten, maar dat plan belandde in de prullenbak.

Het plan van de door 72 bedrijven uit de regio van Horst aan de Maas tot Beneden-Leeuwen geïnitieerde vakopleiding is al enkele jaren oud. ,,We moeten de nieuwbouw nog steeds met de stichting zelf betalen, maar is nu met de garantstelling voor de lening door de gemeente Land van Cuijk een flinke stap dichterbij gekomen.”

,,We hebben een jaar of tien geleden de techniekopleiding die nu nog in Nijmegen zit overgenomen. We zitten dus op twee locaties. Samen op een plek, bij het station is veel gunstiger. Beter in het zicht ook. Nu zitten we nog verstopt op een industrieterrein. Dat is voor ouders die voor hun kinderen een opleiding zoeken niet echt sexy”, legt Beeftink uit. ,,Nu wordt het een school met een moderne uitstraling.”

Het Homburgterrein met de nieuwe gebouwen van de Vakopleiding Techniek in Cuijk. Met links het station.

Reistijd

De school, waar leerlingen een of twee dagen per week praktijkonderwijs, theorie in mechatronica-constructie en machinaal bewerken krijgen, zit nu nog aan 't Riet, maar groeit daar uit zijn jasje. Terwijl in Nijmegen er te veel ruimte is. Met de nieuwbouw krijgt de school twee keer zoveel ruimte. ,,Omdat we bij het station zitten is het ook voor leerlingen die nu in Nijmegen naar de school aan de Streekweg gaan interessant. Zelfs wat reistijd betreft gunstiger.”

Behalve de opleiding moet ook TechnoPromo en de opleiding InstallatieWerk Zuid-Oost er onderdak gaan vinden. TechnoPromo verzorgt technische oriëntatielessen voor kinderen van de basisschool om hen enthousiast te maken voor technisch onderwijs.

Belangrijke functie

Momenteel telt de techniekopleiding 188 leerlingen. Jaarlijks beginnen zo'n vijftig studenten aan de opleiding. Dit jaar hebben zich al zestig nieuwe leerlingen gemeld. De leerlingen zijn als werknemer in dienst bij bedrijven en volgen hun opleiding binnen de muren van de school en bij de bedrijven zelf. De opleiding heeft daarmee een belangrijke functie voor bedrijven in de regio. ,,Een opleiding voor en door bedrijven", aldus Beeftink. ,,Met leraren uit het bedrijfsleven.”

Volgens Wouter van Raffen, directeur van de Vakopleiding Techniek, heeft de opleiding tegenwoordig een steeds betere aansluiting bij andere scholen. ,,We leiden hier op tot en met MBO-niveau 4. Daarmee is de opleiding interessant voor leerlingen die van de havo komen, maar geeft ook weer aansluiting op het HBO.”

Wouter Raffen directeur van de vakopleiding techniek in Cuijk in zijn school.