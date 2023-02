Van 11 tot 88, carnaval is voor jong en oud en dat bewijzen zij: ‘De grenzen vallen weg, er is geen onderscheid meer’

Gaslekkage zet bewoners tijdelijk op straat in Oss

OSS - Meerdere bewoners aan de Johannes Poststraat in Oss moeten zaterdagmiddag tijdelijk uit hun woning door een gaslekkage. Het lek is ontstaan in een leegstaande woning. Enexis is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio bezig het lek te dichten.

11 februari