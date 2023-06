Van alle profclubs is Tot Ons Plezier uit Oss nu de enige die nooit in de eredivisie speelde

MET VIDEO Fietsster raakt zwaarge­wond na val door gat in de weg in Geffen

GEFFEN - Een fietsster is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een val door een gat in de weg aan de Weverstraat in Geffen. Volgens een omwonende was de weg maandag al verzakt. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.