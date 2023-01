Van Arnhem bij Kozakken Boys op zoek naar stabiele omgeving: ‘Was die drie uur reistijd ook wel zat’

De caranavals­maat? Nee, beats en tempo voor Oeteldonk­se jeugd ‘in the mix’

DEN BOSCH - Ook de traditionele muziek maakt Oeteldonk wat Oeteldonk is. Maar jongeren gaan aan de Snellestraat en bij Denderdeur vooral uit hun dak op nieuwe, elektronische muziek. Via Mupkes in the Mix moet een eigen oeuvre ontstaan.

27 januari