Van debuut in Bundesliga voor Schalke 04 naar bankzitter bij TOP Oss: Griekse tragedie voor spits Pavlidis

‘Maria van Heusden’ keert terug naar de vesting: 'Maria hoort op deze plek’

HEUSDEN - Het beeldje van Maria van Heusden is zaterdag 13 mei terug in de vesting Heusden. In de voormalige doopkapel van de in 2018 gesloten St. Catharinakerk krijgt zij in het stiltecentrum een plaats. ,,Ze hoort op deze plek.’’