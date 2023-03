Van den Nieuwenhuizen ziet mooie toekomst voor DHV, titelkandidaten SCO en RFC verliezen punten

Zaterdag 4DEen hoogvlieger in de vierde klasse D is DHV niet. Toch slaagt de formatie van Ron Janse er met regelmaat in om puntjes te pakken. Het streven is om in de middenmoot te eindigen. Met een zevende plaats op de ranglijst ligt Janse aardig op koers. Na een 3-0 zege in de thuiswedstrijd tegen GSC/ODS werd nu in Dordrecht ook ingezet op winst, maar DHV ging met 2-0 onderuit.

Volgens assistent-trainer Martin van de Klundert was het een onverdiende en onnodige nederlaag. ,,We hadden een veldoverwicht en kregen de meeste kansen, maar doelpunten bleven uit. Het benutten van kansen is het grote manco op dit moment.’’

In de eerste helft was de wedstrijd in balans, maar GSC/ODS kwam door een afstandsschot van Arie Pankras op voorsprong. DHV ging op jacht naar de gelijkmaker. Max van de Brink scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft had DHV een groot overwicht, maar door slordig uit te verdedigen, kon de thuisploeg 2-0 scoren. De bezoekers kregen nog legio kansen, maar de 2-0 bleef op het bord.

Tevreden

Maar los van deze nederlaag is trainer Janse tevreden met zijn elftal. ,,Ik wil iedere keer winnen, maar het belangrijkste vind ik dat deze groep plezier heeft en graag komt trainen waardoor we op termijn beter kunnen worden.’’

Sietse van den Nieuwenhuizen is met zijn twintig jaar een van de jongere spelers die met plezier bij DHV voetbalt. Hij is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg uit Zevenbergschen Hoek en verwacht dat er op termijn een grotere rol voor DHV is weggelegd. ,,Er zit veel potentie in ons jonge team. Het zal enkele jaren duren, maar in de toekomst kunnen wij op een hoger niveau voetballen. Het is daarvoor wel van belang dat dit team bij elkaar blijft.’’

Van den Nieuwenhuizen voetbalde tot de zomer van 2022 in de jeugd van Madese Boys. Toen hij daar moest overstappen naar de senioren was hij van plan om te stoppen tot Leon Soeters, de elftalleider van DHV, hem vroeg of hij interesse had om in een oefenwedstrijd mee te doen. ,,Ik wilde het een kans geven. Ik kwam daar oude vrienden tegen met wie ik op de basisschool had gezeten. Het beviel gelijk. Het voetballen ging lekker en ook de sfeer in de kantine was goed. Ik kreeg ook nieuwe vrienden. Met sommigen ben ik zelfs op vakantie geweest.’’

GSWC/ODS – DHV 2-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Arie Pankras.

RFC – Irene ’58 1-1 (0-1). 0-1 Sander van Mook (pen.), 1-1Roy van Drunen.

Dennis van Halderen, trainer van Irene ’58, is uiterst tevreden met het gelijkspel: ,,Dit voelt als een overwinning. De afspraken werden goed nagekomen. Ondanks de druk van RFC konden we het gevaar goed afweren.’’ RFC-trainer Stefan Brok is teleurgesteld. ,,Voor het eerst in mijn diensttijd bij RFC ben ik in de rust kwaad geworden. We zijn niet tot het gaatje gegaan om deze wedstrijd te winnen. Tegen deze ploeg mag je geen punten laten liggen. Als je voetbalt zoals in deze wedstrijd ben je geen kampioenschap waardig.’’

RWB – SCO 4-3 (1-0). 1-0, 1-1 Ferry Kastelijns, 2-1, 2-2 Noa Peeters, 3-2, 3-3 Peeters, 4-3.

SCO-trainer Maikel Cohen: ,,We hebben het zelf laten liggen. In de eerste helft kende ik mijn eigen team niet terug. We liepen constant achter de feiten aan. Na rust ging het beter, maar we hadden er tegen een ploeg met zo weinig voetballend vermogen meer uit moeten halen.’’

SSC ’55 – TSC 3-3 (2-1). 0-1 Joey Hoefnagels, 1-1, 2-1, 2-2 en 2-3 Stefan Kok, 3-3.

TSC-trainer Jelle Rompa: ,,Wij verdienden de overwinning, maar we hebben het uit handen gegeven. SSC ’55 kwam pas in blessuretijd langszij.’’