Van den Hout (SP): 'geen informatie over stikstof achtergehouden'; oppositie blijft furieus

Toen de provincie vorig jaar een besluit nam over veel strengere regels voor de veehouderij, lag alle relevante informatie over luchtvervuiling op tafel. Dat benadrukte gedeputeerde Johan van den Hout (SP) in een debat dat draaide om de vraag of hij een rapport over de stikstofuitstoot van industriebedrijven achter had gehouden. Uit nieuwe cijfers bleek dat die wellicht hoger ligt dan de 1 procent die altijd is verondersteld; percentages van 3 tot zelfs 11 procent stonden genoemd. Van der Hout benadrukte echter dat die gebaseerd zijn op een steekproef, en bovendien gaan over industriële stikstof die in de bodem terecht komt. En dat is iets anders dan de uitstoot zelf, aldus Van den Hout.