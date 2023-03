Van der Sande maakt alles mee bij NAC: ‘Iedereen zei: nieuw begin, de chaos is geweest. Zes maanden later is alles anders’

Maagver­klei­ning voor jongeren vanaf 13 jaar: ‘Niet de operatie, maar de leefstijl­be­ge­lei­ding zorgt voor betere kwaliteit van leven’

VELDHOVEN - Jongeren van 13 tot 17 jaar met obesitas kunnen terecht bij het Máxima MC in Veldhoven voor een maagverkleining. Het gaat om een onderzoek van het Veldhovense ziekenhuis in samenwerking met met Maastricht UMC+. De ingreep is voor de jongeren een laatste redmiddel tegen overgewicht.