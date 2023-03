Van der Wallen stapt op de deelscooter: Brabantse miljardair is koper van GreenMo en E-bike to go

Prins Andreo XL: ‘Straotpa­ra­de niet langer een voorfeest­je, maar het toetje na de carnaval’

DONGEN - In Dongen hebben ze een nuske vur plezier en een nuske vur muziek. Althans, zo staat de lezen op de rug van een groep vrolijke clowns in het centrum van Dongen. Of moeten we deze zondag nog eventjes spreken van het Peeënrijk?