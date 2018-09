Van der Weijden is trots op nieuwe tussenstand en Jeroen is trots op foto

Vermiste jongen (5) in goede gezondheid aangetrof­fen op straat in de Reeshof in Tilburg

31 augustus TILBURG - De vijfjarige jongen die sinds 19.00 uur vrijdagavond was vermist in de Reeshof in Tilburg, is rond 22.10 uur in goede gezondheid aangetroffen op straat. Het kindje is ruim 3 uur zoek geweest. Dat meldt de politie.