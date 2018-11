Van Koningsburgge in opperste concentratie en waar heeft La Fuente het over?

Thuiszorg steeds moeilijker te krijgen in ‘grijze dorpen’

22 november HEEZE-LEENDE - De thuiszorg zit gruwelijk in de knel. Dat manifesteert zich vooral in sterk vergrijzende gemeenten, zoals Heeze-Leende. Zelfs patiënten die thuis willen sterven, worden afgewezen: ,,Dit is het vreselijkste dat we ooit hebben moeten doen.”