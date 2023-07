Van leerling en docent tot rector: Arjan van Vuuren (34) is trouw aan het Altena College

Civicum bespaart met een nieuw veld 3,5 miljoen liter water

Het was jaren de standaard, en de grote wens van iedere hockeyer: spelen op een waterveld, een kunstgrasmat met daarop een laagje water. Maar daar komt verandering in. Het Cuijkse Civicum is een van de clubs die met een ‘nieuw’ soort veld vooroploopt in Nederland.