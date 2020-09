Van lijkenverzorgster tot achtbaanontwerper: Marleen (32) filmde de meest bijzondere beroepen in Brabant

Muskietenbestrijder, achtbaanontwerper of lijkenverzorger: het zijn niet de meest alledaagse beroepen. Reden te meer voor Marleen Hoftijzer (32) uit Breda om ze vast te leggen met haar camera. Het resultaat is een vijfdelige serie over de meest bijzondere beroepen van Brabant die nu te zien is op deze website.

Het idee om een reportage over niet alledaagse beroepen te maken kwam bij Marleen niet uit de lucht vallen. Tijdens haar wereldreis ontmoette ze veel bijzondere mensen met nog bijzondere beroepen. Zoals een man in Australië die professioneel goudmijner was. Marleen: ,,Ik mocht een dag met hem mee zoeken en vond toen zelf een goudklompje ter grote van een knikker. Dat was zo speciaal, terwijl ik een hoop dingen heb meegemaakt tijdens het reizen. Zo kwam ik op het idee om een reeks te maken over bijzondere beroepen.”

Inspirerend

In eerste instantie wilde Marleen voor haar documentaire de hele wereld over op zoek naar de vreemdste banen. De reden waarom dat geen doorgang vond, is alom bekend: corona gooide roet in het eten. ,,In Brabant zijn er ook een hoop bijzondere beroepen. Veel mensen zeggen vaak over mij dat ik als vlogger en reportagemaakster een bijzondere baan heb, maar het is ook inspirerend om te zien hoe andere mensen in de regio hun passie volgen”

In de serie zijn een achtbaanontwerper, muskietenbestrijder, lijkverzorgster, koeieninsimunator en iemand van een fietsend orkest te zien. ,,Ik heb geprobeerd de balans te zoeken tussen entertainmentberoepen en beroepen met een maatschappelijk belang. Zo was het bij de achtbaanontwerper die voor de Efteling de Baron heeft ontwikkeld tof om te zien hoe dat er achter de schermen aan toegaat. Bij de dame die lijken verzorgt was ik vooral benieuwd waarom ze voor dat beroep gekozen heeft.”

Nu te zien

De vijfdelige reeks is vanaf nu in zijn geheel te zien op deze website.